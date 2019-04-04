نيكول سابا قد تتزوج مرة أخرى في حالة واحدة! (فيديو)

أجابت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، عن أسئلة محرجة وجهها إليها زوجها، يوسف الخال، على الهواء مباشرة من خلال برنامج "منا وجر" على قناة "إم تي في".

ووجه الخال لزوجته سابا خمسة أسئلة كان أولها عن الحالة التي قد تدفعها للزواج من جديد: الطلاق، الخيانة، أو الموت. فأجابت نيكول سابا أنها لن تتزوج من جديد في حالتي الطلاق أو الخيانة، ولكنها قد تتزوج في حالة الموت، وتابعت "لا سمح الله على قلبك". أما عن سؤال ثان بشأن الخيانة، فأجابت سابا أنها لا تسامح في حالة الخيانة، لكنها في الوقت نفسه تعرف أنها لن تكون نهاية العالم.

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وحول ميزات وعيوب زواجها، أجابت سابا بأنها استفادت بتجربة الأمومة وهي التجربة الأهم في حياتها على الإطلاق، ولم تتضرر من الزواج بالمرة، حيث أنها تتمتع بالحرية في كافة اختياراتها وتختار كما لو كانت طائرا حرا "Like a free bird".

وعما إذا كان بإمكانها أن تخلق مشكلة إذا ما أصرّ منتج على وضع اسمها قبل اسم زوجها، أكّدت سابا على أن كل شيء بينها وبين زوجها بالمشاركة، وأنها تحمل اسمه على أية حال "نيكول سابا الخال"، وأنها لا ولن تدع أي مشكلات مهنية تقف بينهما.

وبعد السؤال الخامس، طلب يوسف الخال توجيه سؤال إضافي لنيكول سابا قائلا: "هل تتزوجينني من جديد؟".

المصدر: إنستغرام