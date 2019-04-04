إطلاق أحدث عرض ترويجي للجزء الثامن والأخير من "صراع العروش" (فيديو)

أطلقت شبكة قنوات "HBO"، المنتجة للسلسلة الهوليوودية الأكثر شعبية، "صراع العروش"، مقطعا ترويجيا جديدا للموسم الثامن والأخير من السلسلة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب.

ويظهر الفيديو الجديد لقطات متعددة تسبق معركة "وينترفيل"، التي ستحدث في سياق أحداث الموسم القادم، والمقرر إطلاقه رسميا، في 14 أبريل الجاري.

ويتألف الموسم القادم من 6 حلقات فقط، تشكل تتابعا لأحداث الموسم السابع الذي عرض في شهري يوليو وأغسطس من عام 2017.

المصدر: يوتيوب