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النجمة نادين نجيم تعلن عن موعد اعتزالها! (فيديو)

الثقافة والفن

النجمة نادين نجيم تعلن عن موعد اعتزالها! (فيديو)
You-Tube: 7amad Show
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كشفت النجمة اللبنانية الشهيرة، نادين نجيم (34 عاما)، عن السن الذي تنوي الاعتزال فيه، وذلك خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني يعرض على قناة الرأي الكويتية.

وأشارت نجيم خلال ظهورها في برنامج "مع حمد شو"، إلى أنها تنوي التقاعد في سن 44 عاما، حيث تنوي حينها التفرغ لعائلتها وولديها، اللذين سيصبحان حينها في عمر المراهقة وعليها أن تكون قريبة منهما.

كما ارتدت النجمة الزي الكويتي الشعبي خلال الحلقة التلفزيونية وهي تؤدي رقصة "السامري" الشعبية، في حين حققت الحلقة انتشارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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