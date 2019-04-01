النجمة نادين نجيم تعلن عن موعد اعتزالها! (فيديو)

كشفت النجمة اللبنانية الشهيرة، نادين نجيم (34 عاما)، عن السن الذي تنوي الاعتزال فيه، وذلك خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني يعرض على قناة الرأي الكويتية.

وأشارت نجيم خلال ظهورها في برنامج "مع حمد شو"، إلى أنها تنوي التقاعد في سن 44 عاما، حيث تنوي حينها التفرغ لعائلتها وولديها، اللذين سيصبحان حينها في عمر المراهقة وعليها أن تكون قريبة منهما.

كما ارتدت النجمة الزي الكويتي الشعبي خلال الحلقة التلفزيونية وهي تؤدي رقصة "السامري" الشعبية، في حين حققت الحلقة انتشارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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النجمة نادين نجيم ورقصة السامري الاستعراضية في الحلقة الاخيرة من الموسم الرابع لبرنامج #مع_حمد_شو@7amadQalam@nadinenjeimpic.twitter.com/DK53bHR35m — سلطان مناع (@sultanmanaa) March 30, 2019

المصدر: وكالات