توزيع جوائز "Nika" السينمائية الروسية القومية في موسكو

احتضن مسرح "الأغنية الروسية" بموسكو، في 30 مارس الماضي، مراسم منح الجائزة القومية للسينما "Nika" التي تمنحها أكاديمية فنون السينما الروسية.

ومنح أعضاء الأكاديمية السينمائية جائزة "أفضل فيلم" لفيلم "حرب آنا" من إخراج، أليكسي فيدورتشينكو.

أما جائزة "أفضل إخراج" فذهبت للمخرج المسرحي المعروف، كيريل سيريبرينيكوف، عن فيلم "الصيف".

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ويروي فيلم "حرب آنا"، الذي سبق له أن نال جائزة "النسر الذهي" السينمائية الروسية، قصة بنت يهودية صغيرة استطاعت البقاء على قيد الحية مختفية في مدفأة حائطية في مدرسة، تحولت إلى مركز قيادة حامية ألمانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وفيما يتعلق بجائزة "أفضل دور رجالي"، فقد فاز بها الفنانان، أليكسي سيريبرياكوف، لأدائه دورا رئيسا في فيلم "فان غوغ" من إخراج، سيرغي ليفنيف، والفنان، يفغيني تسيغانوف، الذي لعب دورا في فيلم "الرجل الذي أعجب الجميع".

أما جائزة "أفضل دور نسائي" فنالته الفنانة، مارتا كوزلوفا (9 سنوات)، التي أدت دور الطفلة "آنا"، في فيلم "حرب آنا".

المصدر: نوفوستي