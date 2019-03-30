أعربت المطربة السورية أصالة نصري عن اشتياقها للعودة إلى وطنها الأم سوريا، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن الفكرة لم تعد تراودها.

وقالت أصالة في حديث لمجلة زهرة الخليج الإماراتية: "أتمنّى أن يحدث هذا وأنا على قيد الحياة".

وأضافت: "حتى وبالنظر إلى اشتياقي لزيارة قبر والدي، ورؤية شُجيرات الياسمين الدمشقي التي تحدث عنها نزار قباني، وزيارة حارات الشام بكل ما فيها من تفاصيل جميلة وحلوة، واشتياقي إلى الجلوس عند بائعي الصبّارة، وزيارة من هي بمثابة أمي "أمّولة" التي تصنع لي ورق العنب، إلا أنه خلاص.. الفكرة لم تعد تخطر على بالي".

المصدر: زهرة الخليج