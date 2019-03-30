روت المطربة السورية أصالة نصري، أسباب القطاع مع نظيرتها أنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي ترتبط زوجته الأولى بصلة قرابة مع أصالة.

وقالت أصالة في حديث لمجلة زهرة الخليج الإماراتية: "عملت بلوك لأنغام وألغيت متابعتها، لأن الظرف يحكم، إذ إنه ليس بإمكاني أن أكون منافقة. الأمر واضح، إذ إنها (أنغام) تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلبا على أسرة وأبناء. فتهدّم كيان العائلة، لذا كان لا بد أن اتخذ موقفا".

"لا أتهم أحلام وأسقطتُ أنغام من حساباتي وأعرف تفاصيل تدعوني لأزعل منها.."

نجمة غلاف #زهرة_الخليج هذا الأسبوع.. #أصالة ترد على جميع الأسئلة المتعلقة بتوتر العلاقة بينها وبين فنانتين من الوسط الفني

للتفاصيل:https://t.co/niuzRBoMCxpic.twitter.com/ihtHG3V4Nj — زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وتابعت: "لم أفكر للحظة في الصلح مع أنغام، ولا أعرف ماذا سيحصل فيما بعد؟ أو كيف ستتغير الظروف فيما بيننا؟.. أنا داخل الموضوع، وزوجة أحمد إبراهيم الأولى ابن شقيقة طارق العريان، وأعرف تفاصيل تدعوني إلى أن أغضب من أنغام".

جدير بالذكر أن أصالة ألغت متابعة المطربة أنغام على موقع إنستغرام، في أعقاب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فيما ردت أنغام بالمثل.

المصدر: زهرة الخليج الإماراتية