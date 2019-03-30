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لحظة تعثّر الفنان عبد الله الرويشد وسقوطه على المسرح

الثقافة والفن

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تعرض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلا بمركز جابر الأحمد في الكويت، وأصيب ببعض الرضوض والكدمات نقل على إثرها للمستشفى.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوطه، متمنين الشفاء العاجل للفنان، كما طمأن حساب مركز جابر الأحمد عبر "توتير" جمهور الرويشد على صحته.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

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