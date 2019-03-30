لحظة تعثّر الفنان عبد الله الرويشد وسقوطه على المسرح

تعرض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلا بمركز جابر الأحمد في الكويت، وأصيب ببعض الرضوض والكدمات نقل على إثرها للمستشفى.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوطه، متمنين الشفاء العاجل للفنان، كما طمأن حساب مركز جابر الأحمد عبر "توتير" جمهور الرويشد على صحته.

نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية .. سلامات يا بوخالد — مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (@jacc_kw) 29 марта 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي