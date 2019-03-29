حقق الفنان المصري أحمد سعد أرباحا كبيرة خلال 30 يوما، ببلوغ عدد متابعيه على موقع يوتيوب 498 ألفا و611 متابعا، فيما وصل عدد مشاهدات أغانيه 113 مليونا و138 ألف مشاهدة.

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ووفقا لموقع socialblade فقد حقق سعد، خلال الثلاثين يوما الماضية، أرباحا قدرت بنحو 27 ألفا و800 دولار، (أي ما يعادل 481 ألفا و801 جنيه مصري).

وتوقع "يوتيوب" بناء على هذا التدرج الشهري في الأرباح وعدد المشاهدات، أن تحقق قناة سعد، على يوتيوب أرباحا سنوية نهاية 2019 بنحو 333 ألفا و600 دولار، (ما يعادل 5 ملايين و781 ألف جنيه مصري).

يذكر أن أحمد سعد، يمر حاليا بأزمة اجتماعية بعدما أعلن طلاقه للفنانة سمية الخشاب، أمس في الساعة السابعة صباحا، ما أثار جدلا واسعا.

المصدر: socialblade + وسائل إعلام مصرية