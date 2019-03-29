"مارفيل" على وشك إطلاق أطول فيلم في تاريخها (فيديو)

أعلنت شركة "مارفيل" للإنتاج السينمائي أن فيلمها القادم، "Avengers: Endgame"، سيكون الأطول في تاريخ الشركة، حيث ستصل مدة العرض الكلية إلى ثلاث ساعات ودقيقتين.

وزاد إعلان الشركة الأخير من حماس عشاق السلسلة الهوليوودية الشهيرة، لمتابعة الجزء القادم الذي سيدخل صالات العرض، في 26 أبريل المقبل، ناهيك عن تحقيق الجزء الأسبق، "Infinity War"، لأعلى عائدات سينمائية في عام 2018.

والفيلم من إخراج أنتوني روسو وجو روسو، بينما يشارك في التمثيل عدد كبير من النجوم العالميين، أهمهم: روبرت داوني جونيور، برادلي كوبر، وسكارليت جوهانسون.

المصدر: الصحافة الأمريكية