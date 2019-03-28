سلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على أسباب تغيب المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن التحقيق في جلسة المهن الموسيقية معها في سياق أزمتها الأخيرة حول إساءتها لمصر.

ونشرت الصحيفة بيانا لشيرين، أكدت فيه أنها "لم تحضر التحقيق لعدم وجود الفنان المصري هاني شاكر، بصفته رئيس النقابة، وذلك لتواجده خارج البلاد".

وأشارت إلى أن "قرار توقيفها لم يصدر من مجلس النقابة، واستند إلى شكوى من عابر سبيل" لافته إلى أن مقدم الشكوى "استند على تسجيل ممنتج في حفل غير مسجل أو مذاع، وهو ما يعد ظلما لها"، على حد وصفها.

وتابعت: "التسجيل أطلقه إعلامي مصري يعمل في إذاعة تبث برامجها من تركيا وتسعى إلى المساس برموز الدولة المصرية والوقيعة بين أفراد الشعب المصري وحكامه"، مؤكدة أنها "فوجئت بأن هذا التسجيل للبرنامج المتضمن للمقطع سالف الذكر، هو الدليل الوحيد على إدانتها".

وأكدت شيرين أنها "لم ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى مصر".

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وكانت لجنة التحقيق المشكلة من مجلس الدولة، ونقابة الموسيقيين، قد قررت تأجيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة بعد تغيبها عن جلسة الأربعاء إلى يوم 10 أبريل المقبل.

وقررت نقابة الموسيقيين، وقف شيرين عن الغناء، اعتبارا من الخميس الماضي، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير في البحرين.

المصدر: المصري اليوم