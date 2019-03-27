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نيكولاس كيج يقع في الحب ويتزوج للمرة الرابعة!

الثقافة والفن

نيكولاس كيج يقع في الحب ويتزوج للمرة الرابعة!
dpa-© Hubert Boesl
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يستعد النجم العالمي، نيكولاس كيج، البالغ من العمر 55 عاما، للزواج للمرة الرابعة، من فتاته الجديدة التي يواعدها منذ عام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن كيج قدم طلبا للحصول على ترخيص بالزواج كون صديقته، إريكا كويكي، غير أمريكية وتعيش في لوس أنجلوس منذ فترة. 

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كما أشارت الصحيفة إلى قلة المعلومات عموما عن فتاة كيج الجديدة ذات الأصول الكورية، حيث لم يعثر لها جمهور النجم على أي أثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف عنها فقط أنها تعمل فنانة مكياج.

وشوهد نجم هوليوود لأول مرة برفقة كويكي، في نيسان 2018، في بورتوريكو، عندما كان يصور فيلمه "بريمال".

وعرف عن كيج الفائز بجائزة الأوسكار تعدد علاقاته العاطفية، وأنه تزوج ثلاث مرات وله 4 أبناء.

المصدر: ديلي ميل

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