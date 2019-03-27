عمرو واكد يغرد من جديد بخصوص فصله من نقابة المهن التمثيلية

غرد الفنان المصري، عمرو واكد، من جديد عبر موقع تويتر، وذلك في سياق حادثة فصله والفنان، خالد أبو النجا، من نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وكتب واكد على تويتر: "نقابة المهن السياسية"، في إشارة على ما يبدو إلى نقابة المهن التمثيلية، التي قررت إلغاء عضويته وعضوية الفنان خالد أبو النجا، وذلك على خلفية لقائهما أعضاء من الكونغرس الأمريكي.

نقابة المهن السياسية — Amr Waked (@amrwaked) March 26, 2019

وجاء في قرار النقابة الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية".

وتابعت النقابة المصرية: "لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية عن إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه، مؤكدة على أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها".

المصدر: تويتر