العثور على "توأم" باكستاني لنجم "صراع العروش" (صورة)

عثر مؤخرا على "توأم" الممثل العالمي ونجم سلسلة "صراع العروش"، بيتر دينكلاج، في باكستان، والذي أكد إعجابه الكبير بالنجم الأمريكي وكذلك تطلعه للقائه شخصيا.

ومن باب الصدفة، يتطابق طول قامة "التوأم" الباكستاني، روزي خان، مع طول الممثل الحقيقي. ويعمل خان نادلا في أحد مطاعم البلاد، واشتهر على نطاق واسع للشبه الكبير بينه وبين دينكلاج.

وعلاوة على تطابق طول قامة الرجلين (135 سم)، فإن ملامح وجهيهما تتشابه إلى حد كبير، لدرجة أن الكثيرين من رواد المطعم يطلبون صورة تذكارية رفقة خان، في حين يمازحههم الأخير بأنه ودينكلاج شقيقان يعيشان في بلدين مختلفين.

ولعب الممثل الأمريكي، بيتر دينكلاج، دور تيريون لانيستر، في السلسلة الهوليوودية الأكثر شعبية حول العالم، "صراع العروش"، والتي تختتم بجزئها الثامن والأخير، المقرر أن ينطلق في شهر أبريل 2019.

Pakistan waiter Rozi Khan finds fame over his striking resemblance to Peter Dinklage--most popularly known as Tyrion Lannister on #GameofThronespic.twitter.com/lGAaLJsIri — ABC (@farhanjamil1975) March 22, 2019

المصدر: تويتر