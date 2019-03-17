 هل هي لعنة؟ .. مصادفة غريبة في وفاة المطربة الروسية الشابة ناتشالوفا

عثرت صحيفة روسية على "مصادفة غريبة" وملفتة في وفاة المطربة يوليا ناتشالوفا، التي وافتها المنية أمس السبت في أحد مستشفيات العاصمة موسكو ولم تكمل عامها الـ38.

وكتبت الصحيفة في مقال نشرته اليوم على موقعها، أن ناتشالوفا باتت ثالث مشارك في برنامج "البطل الأخير" الاستعراضي التلفزيوني في موسمه الرابع، يحصده الموت في ظروف غريبة ومفاجئة.

وأضافت: "وفاة يوليا جاءت استمرارا لتقليد غريب ومفجع للبرنامج الاستعراضي التلفزيوني المذكور. هل الأمر يتعلق بلعنة حلت على المشاركين، أم أن الأمر مجرد صدفة مريعة؟".

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وذكّرت الصحيفة، بأن مشاركين اثنين في الموسم الرابع للمشروع، توفيا قبل ذلك وهما في عز الشباب وهما المغنية الجميلة والمعروفة جانا فريسكي، ومغني الراب كيريل تولماتسكي الذي قضى في مقتبل عمره قبل أن يكمل عامه الـ35.

وقبل ذلك توفي مشاركون آخرون في نفس البرنامج ولكن من مواسم أخرى، وتعددت الأسباب ولكن الموت كان واحدا، فالممثلة فيرا غلاغوليفا والمغني كريس كيلمي، والمشرف على المشروع سيرغي بودروف الابن الذي توفي عام 2002 وهو في عز شبابه وقمة مجده الفني، ولم يعثر حتى الآن على جثته، حيث لقي مصرعه في انهيار جبلي في القوقاز.

وفي الختام ذكّرت المجلة بآخر الوفيات، وكتبت: توفيت ناتشالوفا بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات موسكو، وتوفي المطرب كيريل تولماتسكي عن عمر ناهز 35 عاما مؤخرا، وتوفيت الحسناء جانا فريسكي في يونيو 2015 بعد صراع مع السرطان، وعمرها 40 عاما.

المصدر: لينتا رو