جفت الصحف.. صدور "الرسالة" الفلسطينية الأخيرة!

بعد مرور 22 عاما على انطلاقها، صدر اليوم الخميس العدد الأخير المطبوع من صحيفة "الرسالة" الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "الرسالة" الفلسطينية في بيان لها صدر، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، أنه بعد 22 عاما، توقف إدارة مؤسسة الرسالة للإعلام النسخة المطبوعة، معلنة نهاية الشكل الورقي للصحيفة، بعد إصدار نسختها الأخيرة، اليوم الخميس.

جفت الصحف

بعد ٢٢ عاما على انطلاقتها, الرسالة تصدر غدا نسختها المطبوعة الأخيرة، وستتحول الى الإعلام الرقمي pic.twitter.com/M8BjQcaRrR — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) 13 марта 2019 г.

وأشارت إدارة الصحيفة الفلسطينية إلى أن الأزمة المالية أجبرتها على وقف الطباعة الورقية، وهي الصحيفة الفلسطينة التي صدر العدد الأول لها، في فبراير 1997.

وأكدت الصحيفة أنها خلال رسالتها الإعلامية التي استمرت 22 عاما، وثقت مراحل فاصلة في الحياة الفلسطينية عبر 1678 عددا ورقيا.

ونوهت الصحيفة إلى أنها قدمت الكثير في مسيرتها وتعرضت لإغلاق مكاتبها من قبل السلطة الفلسطينية. كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقراتها مرتين، ومنعت من الطباعة والنشر في الضفة الغربية والقدس، وفقدت الشهيد الصحفي محمد ضاهر، ومع ذلك بقيت صامدة، وفقا للبيان. وتابعت مؤكدة أنها تسير بخطى ثابتة نحو أهدافها.

وبينت الصحيفة أنها انطلقت كأول صحيفة مطبوعة تصدر من قطاع غزة، مؤكدة أنها ستبقى في الميدان بمحطات جديدة، تضيف قيمة أخرى للصحافة الفلسطينية الرقمية.

المصدر: صحف عربية