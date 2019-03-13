الكرملين والأهرام وتاج محل تصبح منحوتات جليدية في موسكو

يقام كل سنة في موسكو في فصل الشتاء عدد كبير من المهرجانات، أحدها "موسكو الجليدية" حيث يتحول الجليد إلى مادة خاصة في أيدي النحاتين.

ويشارك في هذا المهرجان عشرات النحاتين لتقديم التماثيل الجليدية العجيبة إلى الجمهور في حدائق العاصمة الروسية.

يقال إن تقليد النحت على الجليد ظهر ذات حين في الصين لدى صيادي الأسماك، الذين كانوا يصنعون الفوانيس من الجليد. أما في روسيا المعروفة بصقيعها، فقد بدأ فن النحت على الجليد بالانتشار منذ القرن الثامن عشر، ليستمر إلى يومنا هذا.