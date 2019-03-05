جورج وسوف يتغنى بفنانة عربية وينشر صورة تجمعهما (صورة)

نشر الفنان، جورج وسوف، صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام، وثقت لقاء جمعه مؤخرا بالفنانة اللبنانية، نجوى كرم، وأتبع وسوف الصورة بتعليق تغنى فيه بالفنانة.

وورد في التعليق المرافق للصورة المنشورة: "لما النفسية حلوة والنية بعد أحلى، الصداقة بتدوم للأبد.. شو هالنجوى". وبدورها أجابت كرم بنشر الصورة نفسها عبر تويتر، كاتبة: "أستاذ الكل".

ولاقت الصورة إعجابا وتفاعلا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفهم العديد من المتابعين بـ "عمالقة الفن"، في حين نشر آخرون فيديوهات قديمة توثق الصداقة المتينة بين النجمين العربيين، في حفلات ولقاءات جمعتهما خلال السنوات السابقة.

المصدر: إنستغرام