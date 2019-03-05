إيرادات "Bohemian Rhapsody" تفوق ميزانية إنتاجه بأكثر من 16 مرة

حقق الفيلم الهوليوودي الشهير، "Bohemian Rhapsody"، إيرادات سينمائية هائلة فاقت ميزانية إنتاجه بأكثر من 16 مرة، ليأتي في الترتيب السابع لأكثر الأفلام ربحا لعام 2018.

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وبلغت ميزانية إنتاج الفيلم قرابة 52 مليون دولار أمريكي، في حين فاقت إيراداته السينمائية 862 مليون دولار، ما يجعله في طليعة الأفلام العالمية التي حققت فرقا شاسعا بين الميزانية والربح.

ويحكي الفيلم قصة حياة المغني الشهير، فريدي ميركوري، الذي جسد شخصيته النجم، رامي مالك، الذي حاز مؤخرا جائزة الأوسكار كـ "أفضل ممثل" لعام 2019، عن دوره في الفيلم.

وإضافة إلى مالك، شارك في "Bohemian Rhapsody" كل من النجوم: جوزيف مازيلو، مايك مايرز، وآيدان جيلن، وغيرهم. كما أخرج العمل، براين سينجر، أما التأليف فكان لأنتوني مكارتن وبيتر مورغان.

المصدر: الصحافة الأمريكية