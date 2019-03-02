أشهر موقع للحجز الفندقي في العالم يستخدم لحنا سوريا في إعلاناته

نشر أشهر موقع للحجز الفندقي في العالم "booking.com"، فيديو إعلانيا على لحن أغنية شعبية سورية.

واستخدم الموقع الشهير في إعلانه أغنية "ورنه ورنه" للمطرب الشعبي السوري عمر سليمان، الذي حظي بشهرة عالمية خلال السنوات الماضية.

والمطرب عمر سليمان المولود في رأس العين في سوريا، هو مطرب سوري شهير يغني الأغاني السورية والعراقية باللغتين العربية والكردية، شارك في مهرجانات عالمية وتعاون مع مغنين عالميين حيث سجل مع دايمون ألبارن من فريق غوريلاز وغيره.

يذكر أن موقع "بوكينغ دوت كوم" هو بوابة حجز غرف فنادق أو مساكن عبر الإنترنت تملكها وتشغلها شركة بريسلين. تأسس الموقع عام 1996 ويقدم خدماته بـ 43 لغة، وهو ضمن قائمة أكثر 100 موقع متابعة عبر الإنترنت حول العالم.

المصدر: وكالات