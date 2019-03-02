الإعلان عن موعد العرض الأول لفيلم "رامبو" الجديد

أصدرت استوديوهات "Lionsgate" بيانا أعلنت فيه عن موعد العرض الأول للجزء الخامس من سلسلة أفلام "رامبو" الشهيرة.

وأوضح البيان أن العرض الأول للفيلم، والذي سيشارك فيه الممثل العالمي، سيلفستر ستالون، سيكون في 20 سبتمبر 2019.

وسيتحدث هذا الفيلم عن أحداث حرب فيتنام، التي حاول ستالون في الأجزاء الأولى من "رامبو" إظهار بعض جوانبها.

بدأ العمل على سلسلة أجزاء فيلم "رامبو" الشهيرة أول ثمانينيات القرن الماضي، وصدر الجزء الأول منها عام 1982. ثم صدرت 3 أجزاء أصبحت من أشهر الأفلام وأكثرها مبيعا وأرباحا في صالات السينما العالمية.

المصدر: لايف. رو