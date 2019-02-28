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رقصات بولروم: من رشاقة الفالس الأوروبي إلى هيام الرومبا الكوبية

الثقافة والفن

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أنواع الرقص في العالم لا تحصى، غير أن بعضها يدخل في قائمة الرقص الكلاسيكي، وتم إدراجه في برنامج الرقص العالمي مثل رقصة بولروم التي تتفرع إلى عشر رقصات من بينها الأوروبية واللاتينية

هناك من يعدّها فنا، وآخرون رياضة، وهناك من يسميها لغة تواصل بين الشعوب. ومن الطريف أن بعض هذه الرقصات كان محظورا في عدد من الدول في حينه، بيد أن مسابقات دولية خاصة بها تُجرى اليوم على مستوى عالمي.

المصدر: RT

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