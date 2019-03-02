إعلان فيلم "رجال إكس- عنقاء الظلام" يجتاح يوتيوب!

أطلقت قناة "‎20th Century Fox‎" على موقع يوتيوب أحدث فيديو ترويجي لفيلم "رجال إكس-عنقاء الظلام"، الذي سيواجه فيه الأبطال الخارقون أعتى منافسيهم.

ونشرت القناة فيديو الإعلان الترويجي الثاني للفيلم، الذي كان من المقرر أن يبدأ عرضه في دور السينما، في شهر نوفمبر 2018. وحقق المقطع نحو مليون مشاهدة بعد أقل من يوم على نشره على يوتيوب.

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ويعد "X-Men: Dark Phoenix"، الفيلم الـ 12 ضمن سلسلة أفلام رجال إكس والأول ضمن ثلاثية أفلام رجال إكس الجديدة.

والفيلم من كتابة وإخراج سيمون كينبرج وبطولة: جيمس ماكفوي ومايكل فاسيندر وجينيفر لورنس وصوفي تارنر (نجمة مسلسل "Game of Thrones").

ويتحتم على رجال إكس في هذا الفيلم مواجهة قوة، جين غراي (صوفي تارنر)، الشخصية التي تغيرت إثر حادث حصل لها أثناء مهمة في الفضاء، فبدأت تحارب ضد رجال إكس الذين كانت واحدة منهم.

وسيبدأ عرض الفيلم في صالات السينما العالمية، في شهر يونيو المقبل.

المصدر: لايف. رو