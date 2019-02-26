عاصي الحلاني يحتفل على طريقته الخاصة بفوز ابنه بـ "ديو المشاهير" (فيديو)

نشر الوليد، نجل النجم اللبناني، عاصي الحلاني، مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال العائلي بفوزه ببرنامج "ديو المشاهير"، وأعلن عن إطلاق أغنية جديدة بعنوان "عم يسألوا".

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وأتبع الوليد الحلاني مقطع الفيديو بتغريدة جاء فيها: "صراحة هالأغنية صرلي فترة عم حضرها بس ما كان عأساس تنزل اليوم، بيي نزلها و فاجأني آخر الحلقة، إنشاء الله تنال إعجابكن بحبكن قد الدني".

كما قام عاصي الحلاني بنشر المقطع نفسه على حسابه الشخصي عبر تويتر، وكتب: "ما بحلف إلا بعيونك".

واختتم الموسم الأخير من برنامج الغناء الخيري "ديو المشاهير"، بفوز الوليد الحلاني، بعد منافسة نهائية جمعته بالممثل الكوميدي، عباس جعفر، وملكة جمال لبنان السابقة، فاليري أبو شقرا.

المصدر: تويتر