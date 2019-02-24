إيطاليا تسعى للحفاظ على الموسيقى القومية

أطلق حزب "رابطة الشمال" الإيطالي حملة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الموسيقى القومية في البلاد.

وقال ممثلون عن الحزب إن هدف حملتهم هو الحفاظ على التراث الموسيقي للبلاد ودعم الموسيقى الإيطالية، والسعي لإلزام محطات الراديو الوطنية ببث قدر أكبر من هذه الموسيقى يوميا.

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وأوضحوا أن الإحصائيات بينت أن أهم محطات الراديو في إيطاليا، باتت تبث الموسيقى الأجنبية بشكل أساس، والموسيقى الإيطالية تشكل ما بين 10 إلى 20% فقط من محتوى أغانيها، فيما من المفترض أن تشغل أكثر من الثلث.

ولاقت هذه الحملة أصداء واسعة بين مختلف أطياف الشعب الإيطالي، ويدعمها عدد من المشاهير والفنانين الإيطاليين كالمغني الشهير، آل بانو.

المصدر: فيستي