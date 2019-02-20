"ذا روك" يعلن عن بدء تصوير الجزء الثالث من "Jumanji" (صورة)

أعلن النجم العالمي، دوين جونسون، الملقب بـ "ذا روك"، أنه يبدأ قريبا تصوير الجزء الثالث من سلسلة هوليوود الشهيرة، "Jumanji".

وكشف "ذا روك" عن المعلومة الأخيرة بعد ساعات من إعلانه انتهاء تصوير فيلم، "Hobbs & Shaw"، حيث من المقرر إطلاق الجزء الثالث في شهر ديسمبر القادم.

وفي إطار ما سبق، نشر "ذا روك" صورة جديدة عبر إنستغرام، تجمعه مع المخرج، داني ديفيتو، والممثل الشهير، كيفين هارت، خلال استعدادهم لخوض الجزء القادم.

وتعد سلسلة "Jumanji" من أشهر أفلام هوليوود للخيال العلمي، والتي تتحدث عن لعبة خطيرة تأخذ أصحابها إلى عالم مليء بالتحديات والغرائب والمخلوقات الخطيرة، حيث يتوجب عليهم اللعب حتى النهاية، ليتمكنوا من الخروج منها.

وكان كل من "ذا روك" وهارت قد شاركا أول مرة في "Jumanji"، في جزئه الثاني الذي أطلق عام 2017، تتمة لجزئه الأول عام 1995، والذي كان من بطولة الممثل الأمريكي الراحل، روبين ويليامز.

المصدر: الصحافة الأمريكية + إنستغرام