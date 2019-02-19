نانسي عجرم تكشف عن أقوى طريقة للتواصل مع مولودتها (صورة)

نشرت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، صورة جديدة عبر إنستغرام، تظهر فيها جالسة وهي ترضع طبيعيا مولودتها الجديدة، ليا، كما أتبعتها بتعليق مؤثر.

وكتبت عجرم في تعليقها على الصورة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع ليا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام".

وختمت النجمة تعليقها بأنه "ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به"، في حين حقق المنشور الأخير أكثر من 600 ألف إعجاب في 4 ساعات فقط.

وكانت عجرم قد نشرت مؤخرا صورة لقدمي مولودتها الثالثة، ليا، مع عبارات تتحدث عن مشاعر الأمومة المتجددة، وكذلك أطلقت أغنية خاصة بقدوم ليا، وحملت اسمها.

المصدر: إنستغرام