لمحبي أفلام الكرتون.. مغامرات جديدة لـ "يا ويلك يا أرنب" في يوبيله الـ 50!

يحتفل العالم هذا العام باليوبيل الخمسين لمسلسل الكرتون السوفيتي الشهير "يا ويلك يا أرنب"، الذي أحبه الكبار والصغار في روسيا ومختلف أنحاء العالم.

وقالت مديرة استديو "سويوز مولتفيلم"، يوليا سلاشيفا، في منتدى الاستثمار الروسي، الذي انعقد بمدينة سوتشي في 14 و15 فبراير الجاري، إن "الاستديو سينتج عام 2019 حلقات جديدة من مسلسل الكرتون الأشهر في روسيا، يا ويلك يا أرنب، حيث نحتفل في هذه السنة باليوبيل الـ 50 على بدء عرض أولى حلقاته في الاتحاد السوفيتي".

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وأكدت سلاشيفا على أن مواصلة إنتاج هذه السلسلة الكرتونية الممتعة موجهة للكبار والصغار معا، مضيفة أن "هدفنا أيضا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، علاوة على الجمهور الأساسي من الأطفال، لأن هذا الفيلم أثبت جدارته بجذب اهتمام الجمهور من مختلف الأعمار".

وتستعرض كل حلقة من مسلسل "يا ويلك يا أرنب" مغامرة طريفة يطارد فيها الذئب الأرنب من خلال موضوعات مختلفة، رياضية وفنية واجتماعية. وتنتهي كل حلقة، والتي يبلغ طولها عادة بضع دقائق، بفشل ذريع ومضحك للذئب، لعدم قدرته على النيل من الأرنب، حيث يصرخ الذئب في الختام "يا ويلك يا أرنب".

المصدر: نوفوستي