فرصة للمصورين الصحفيين.. مسابقة "أندريه ستينين" الدولية تقبل أعمال المتسابقين حتى نهاية فبراير

افتتح اليوم معرض لأفضل المصورين الشباب في إطار مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي في جوهانسبرغ، عاصمة جنوب إفريقيا.

ويعد المعرض جزءا من الجولة الفنية لأعمال الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي لعام 2018، والتي بدأت مطلع نوفمبر الماضي من موسكو، وسوف يستمر المعرض، حتى 25 فبراير الجاري، في قاعة "The Market Photo Workshop" بجوهانسبرغ.

ويضم المعرض نحو 50 صورة فوتوغرافية، ولعل أبرز تلك الصور:

Tayseer Mahdy

"الرغبة في الحياة" للمصور العراقي، تيسير مهدي، والتي التقط فيها لعبة لكرة القدم بين أطفال، يتصدّرهم مهاجم مبتور الساق، يجري نحو الكرة، بحماس شديد، وطاقة إيجابية مفعمة بالأمل والرغبة في الحياة والإيمان بالمستقبل.

Sergei Gapon

"قلب من العنبية" (العنبية حادة الخباء هي نبات صغير أحمر الثمر ينبت في روسيا)، للمصور البيلاروسي، سيرغي غابون، والتي رصد فيها عملية جمع نبات العنبية حادة الخباء في منطقة بينسك، بينما شكّل ذلك النبات ما يشبه القلب الأحمر.

Oded Wagenstein

"زهرة صغيرة" للمصور الإسرائيلي، أوديد فاغينشتاين، التي تصوّر طفلا من قبيلة نينتسك الرحل في يامال بسيبيريا، وهو يجلس وحيدا وسط مشهد ثلجي شديد البياض.

Andrea Alai

"الألتراس" للمصور الإيطالي، أندريه آلاي، الذي استوقفته لحظة صعود أحد أعضاء الألتراس على سور منطقة المشاهدين في استاد لكرة القدم.

كما يتضمن العرض سلسلة من الصور الفوتوغرافية للمصورة الروسية، أليونا كوتشيتكوفا، بعنوان "كيف مرضت"، وهي سلسلة صور وثائقية ترصد صراع المصوّرة مع مرض السرطان، وحصلت عنها على الجائزة الكبرى في المسابقة.

وأشار السفير المفوض فوق العادة لروسيا في جمهورية جنوب إفريقيا، ميخائيل بتراكوف، إلى شاعرية التصوير الفوتوغرافي كنوع حيوي وشديد الخصوصية من الفنون، متعدد الجوانب، يتيح لممارسيه نقل لحظات لا تتكرر، لتخترق وعي المشاهدين، وتطرح عليهم أسئلة بصدد القضايا "الأكثر حدة" في الحياة.

وتتيح مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الفوتوغرافي إمكانية فريدة للشباب المصورين من جميع أنحاء العالم، للتعبير عن أنفسهم من خلال فن التصوير الفوتوغرافي، وذلك تعزيزا لذكرى المصور الصحفي الروسي الراحل، أندريه ستينين (1980-2014)، الذي نقدره، ونخلّد ذكراه، ونثمّن مهنيته الصحفية، ونتذكر دائما مهنيته الرفيعة وموهبته المتميّزة، والذي توفي أثناء أداء واجبه الصحفي في شرق أوكرانيا عام 2014.

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لقد أصبحت هذه المسابقة فرصة سانحة للمصورين الصحفيين الشباب لعرض أعمالهم على الساحة الروسية والعالمية، ولذلك أهمية كبيرة، فقد أصبحت جولة معرض الفائزين في المسابقة جزءا لا يتجزأ منها، حيث تتضمن هذه الجولة بضع عشرات من المدن في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتتكون المسابقة هذا العام (2019) من خمس فئات، هي: الأخبار الرئيسة، الرياضة، كوكبنا، بورتريه لبطل من هذا الزمان، الإلهام. ويستمر قبول الأعمال في مسابقة 2019 حتى 28 فبراير الجاري، وذلك على الموقع الرسمي للمسابقة.

والجدير بالذكر أن قيمة جوائز المسابقة في عام 2019 هي 100 ألف و75 ألفا و50 ألف روبل للمركز الأول والثاني والثالث على التوالي في كل فئة. وسيحصل الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة ستينين على 700 ألف روبل.

وفي عام 2019، تقدمت بالدعم للمسابقة مؤسسات إعلامية دولية باعتبارها جهات شريكة، وهي: وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT وShanghai United Media Group SUMG والموقع الإلكتروني لصحيفة China Daily ووكالة الأنباء PNA والبوابة الالكترونية لصحيفة اليوم السابع AlYoum AlSabee.

المصدر: RT