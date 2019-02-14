موسيقي يتابع الغناء رغم اشتعال النار فيه! (فيديو)

لم يشعل عازف غيتار ومغني روك أمريكي الجمهور بألحانه فحسب، بل واشتعلت النيران فعليا بشعره، لكنه لم يأبه لذلك واستمر في تقديم حفله.

وعاش جمهور الحفل الذي أقيم في مدينة سيوكس سيتني بولاية أيوا الأمريكية لحظات من الهلع، حيث انفجرت الألعاب النارية على خشبة المسرح، لتشعل معها شعر الفنان، بوبي جينسن.

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وأكثر ما أثار دهشة وخوف الجمهور هو استمرار المغني بالعزف على غيتاره وأداء أغنيته، وكأن احتراق شعره لم يؤثر به أبدا.

وتظهر مشاهد الفيديو، التي صورها رواد الحفل، الموظفين والفنيين يركضون على خشبة المسرح، حيث يقومون بإطفاء النيران التي شبت بشعر جينسن، بينما لم يكترث وتابع وصلته الفنية.

وقال بوبي جينسن لاحقا: "أدركت على الفور بأنني أحترق وكان هذا شعري الحقيقي وليس شعرا مستعارا.. لم أكن قلقا، لقد كان ذلك شيئا ممتعا".

المصدر: لايف. رو