"القفاز الذهبي".. القصة الحقيقية لسفاح استهدف نساء حي الدعارة بهامبورغ

قال فاتح أكين مخرج الفيلم الألماني "القفاز الذهبي" الذي يعرض القصة الحقيقية لسفاح استهدف نساء في حي الدعارة بهامبورغ في سبعينات القرن الماضي، قال إنه بفلمه هذا لا يمجد العنف.

وأضاف أكين في مؤتمر صحفي أمس السبت أن: "الفكرة هي أن كل شخص، ليس الضحايا فقط وإنما القاتل أيضا، له كرامته. وأعتقد أن هذا كان تحديا، ولا أعرف إن كنت قد واجهته".

وتابع: "لا أريد أن أقدم تبريرا له. هذا الرجل مريض. ولكن أردت أن يكون المشاهد معه خلال رحلته".

وأشار إلى أن المشاهد الصادمة الخاصة بجرائم فريتز هونكا، الذي كان يجتذب سيدات من كبار السن من حانة "ذا جولدن جلوف" في ميناء هامبورغ إلى شقته، ويقوم بتقطيع أجساد ضحاياه من العاهرات بالمنشار بعد اغتصابهن وقتلهن، مزعجة ولكنها كانت ضرورية.

وأضاف: "عندما تصنع فيلما عن العنف الجنسي لابد حينئذ أن تعرضه.. لا أحتفي بالعنف هنا".

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وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي، وهو ضمن 17 فيلما تتنافس على الجائزة الكبرى. ويتناول الفيلم تاريخ بطل الفيلم هونكا كطفل من ألمانيا الشرقية له 9 أشقاء وأب مدمن على تعاطي الخمر وأم تعاني من اضطرابات، قبل هروبه من ألمانيا الشرقية إلى هامبورغ وتنقله بين عدة وظائف.

وجسد دور هونكا الممثل الألماني الشاب يوناس داسلر. وقام هونكا بقتل ما لا يقل عن 4 نساء فيما بين عامي 1970 و1975 ولم يتم اعتقاله إلا بطريق الصدفة بعد اشتعال حريق في شقته والعثور على أجزاء بشرية متحللة فيها.

المصدر: رويترز