بعد توقف دام أكثر من 30 عاما.. السعودية تعيد شريهان للمسرح!

نشرت هيئة الترفية السعودية مقطع فيديو ترويجي لعودة الفنانة المصرية شريهان للمسرح، بعد توقف دام أكثر من 30 عاما.

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وقالت الهيئة أمس السبت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن شريهان ستقدم في السعودية 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات.

وروجت الهيئة للعروض الفنية والمسرحية التي تستضيفها المملكة، خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عددا من مذكرات التفاهم مع عدد كبير من الفنانين وشركات الإنتاج المصرية، التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة.

وتشمل قائمة الفنانين هاني شاكر، عمرو دياب، محمد حماقي، حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدوية، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.

بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة! تعود الفنانة شريهان للمسرح! وستُقدم 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات.#هيئة_الترفيهpic.twitter.com/UlW5cxFD0J — هيئة الترفيه (@GEA_SA) 9 février 2019

المصدر: RT