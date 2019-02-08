روبيرت دينيرو يتعرض لموقف محرج في الشارع! (فيديو)

رصد النجم الأمريكي، روبيرت دينيرو، يصرخ خارج محكمة في نيويورك، بينما كان يتحدث لسائقه الخاص الذي تأخر بالوصول إلى المكان.

وكان النجم يبحث جاهدا عن سائقه في الشارع، بعد أن أمضى الصباح كاملا في المحكمة، في حين كان يتحدث بصوت عال مع السائق عبر الهاتف المحمول، قائلا: "أنت لست أمام المحكمة! أنت لست في المكان الذي تركتنا فيه!".

وكان دينيرو يغطي وجهه بصحف إخبارية اتقاء لكاميرات المصورين الذين سرعان ما تجمعوا في المكان، بينما حاولت محاميته إرجاعه إلى داخل المحكمة.

وفي نهاية المطاف، تمكن الممثل من العثور على السائق والصعود إلى سيارته، بعد تعرضه لموقف محرج ربما لم يمر بمثيله من قبل.

وقصد النجم المحكمة في ذلك اليوم استكمالا لقضية الطلاق الجارية بينه وبين زوجته، غريس هايتاور، الخطوة المفاجئة التي أعلنا عنها، في نوفمبر الماضي، بعد 20 سنة من علاقتهما الزوجية.

كما تمحورت الجلسة القضائية التي حضرها دينيرو حول خلافه مع زوجته على حضانة طفلتهما (7 سنوات).

المصدر: ديلي ميل