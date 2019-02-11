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"Lada Granta" تحافظ على صدارة سوق المبيعات الروسية

عالم السيارات

Sputnik Alixey kudenko
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نشر موقع "autostat" نتائج إحصائيات تظهر السيارات التي حققت أعلى نسب مبيعات في روسيا خلال شهر يناير 2019.

وجاءت في المرتبة الأولى من التصنيف "Lada Granta" التي بيع منها 7630 سيارة، وتلتها "Lada Vesta" بـ 7078 سيارة.

وحلّت في المرتبة الثالثة "Hyundai Creta" التي بيعت منها 4187 نسخة، وبعدها "HyundaSolaris" بـ 3805.

أما بالنسبة للشركات التي باعت أكبر عدد من السيارات في روسيا، في يناير هذا العام، فكانت "أوتوفاز" التي باعت 21531 سيارة، وتلتها "كيا" بـ 15691 سيارة، و"هيونداي" بـ 10843 سيارة.

المصدر: autostat.ru

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