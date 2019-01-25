"بنتلي" تطلق سيارة مميزة احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسها

أعلنت شركة بنتلي البريطانية عن نيتها إطلاق جيل خاص من السيارات هذا العام، للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسها هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن هذه السيارات ستأتي بمحركات توربينية جبارة بـ 12 أسطوانة، وسعة 6.0 لترات أو أكثر، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.

أما من الداخل فستأتي هذه السيارة بقمرة مزودة بأفضل وسائل الرفاهية، ومقاعد جلدية واسعة، وشاشات متطورة على كامل واجهة القيادة.

ومن المنتظر أن يصل سعر هذه السيارات إلى 200 ألف دولار، وأن تظهر في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: فيستي