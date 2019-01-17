إجراءات روسية لدعم السيارات الصديقة للبيئة

تقدم عدد من نواب مجلس الدوما الروسي بمشروع قرار للحكومة هدفه دعم سوق السيارات الكهربائية في روسيا.

إقرأ المزيد

وتتلخص فكرة القرار وفقا للنائب في الدوما، فاسيلي فلاسوف، في إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الكهربائية والهجينة التي لا تصدر انبعاثات ضارة كالسيارات العادية.

كما أشار فلاسوف إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل السيارات الكهربائية المستعملة أيضا، والتي سيتم إدخالها إلى الأراضي الروسية لاحقا، ما سيوفر وسائل نقل رخيصة وصديقة للبيئة للمواطنين الروس.

وكانت صحيفة إزفيستيا قد ذكرت سابقا أن الحكومة الروسية تعمل على تطوير حزمة متكاملة وشاملة من الإجراءات والقوانين، لزيادة أسطول السيارات الكهربائية على كامل مساحة الاتحاد الروسي، كتقديم قروض شخصية من الدولة للمواطنين الراغبين باقتناء هذا النوع من المركبات، وتخفيض الضرائب على المستثمرين الراغبين باستيرادها أو تصنيعها.

المصدر: لايف. رو