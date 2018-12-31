موسكو تستخدم الذكاء الصناعي لضبط مخالفات السير

أكدت مصادر في بلدية موسكو أن شرطة المرور في المدينة ستعتمد قريبا على أنظمة حديثة لضبط المخالفات على الطرقات.

وأشارت المصادر إلى أن بداية العام المقبل ستشهد تركيب 1463 كاميرا جديدة في شوارع موسكو، جميعها موصولة مع مراكز شرطة المرور وترسل الصور مباشرة إلى حواسب مزودة بأنظمة الذكاء الصناعي.

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وستعمل الأنظمة في الحواسب على رصد السيارات التي تخالف حدود السرعة في الشوارع، أو تتجاوز حدود الخطوط والمسارب المخصصة للمركبات.

وبالإضافة للكاميرات المذكورة، ستركب 200 واحدة أخرى في شوارع العاصمة الروسية، مهمتها رصد مخالفات المشاة، والأشخاص الذين يعرقلون حركة السير ويعرضون حياة الآخرين للخطر.

كما من المفترض أن يزداد عدد الكاميرات المخصصة لمراقبة السير في مختلف المدن الروسية ليتجاوز 15500 كاميرا، ويرتفع عدد السيارات المخصصة لهذه المهمة أيضا بنحو 20%.

المصدر: فيستي