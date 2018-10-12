ما هي ميزات "Rapid" الجديدة من سكودا؟

نشر موقع "Motor1" بعض التسريبات عن سيارة "Rapid" القادمة من شركة سكودا.

وتشير المعلومات إلى أن السيارة الجديدة ستأتي بهيكل هاتشباك، على خلاف هياكل السيدان التي كانت موجودة في سيارات "Rapid" الحالية.

كما من المفترض أن تبنى هذه المركبة على منصة "А0" المطورة من قبل مصممي فولكس فاغن، وتأخذ الكثير من ميزات سيارات "غولف" الرياضية الصغيرة.

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وستزود هذه السيارة بـ 3 أنواع من المحركات: بنزين بسعة 1.0 و1.5 لتر، ومحركات ديزل بسعة 1.6 لتر وعزم 200 حصان.

المصدر: فيستي