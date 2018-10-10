سيارات فاخرة يعشقها الروس

نشر موقع "Avtostat" المتخصص بشؤون السيارات قائمة بأكثر المركبات الفاخرة شعبية في الأسواق الروسية.

وأوضح الموقع أن مبيعات السيارات الفاخرة في الأسواق الروسية، في النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت بمعدل 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولوحظ إقبال واسع على شراء عدد من السيارات أهمها سيارات Bentley، والتي بيع منها نحو 448 في روسيا منذ بداية 2018 فقط.

كما تشير البيانات إلى أن الروس يقبلون بشكل ملحوظ على اقتناء سيارات "Mercedes-Maybach" الفاخرة، حيث بيع منها هذا العام أكثر من 360 سيارة في موسكو وحدها، كما بيعت في روسيا أكثر من 170 سيارة Maserati منذ بداية العام.

وفي قائمة السيارات الفاخرة المفضلة عند الروس، جاءت سيارات فيراري ولمبورغيني وأستون مارتين.

المصدر: لايف. رو