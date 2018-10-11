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فورد تبتكر طريقة غير مسبوقة لقيادة السيارات!

عالم السيارات

فورد تبتكر طريقة غير مسبوقة لقيادة السيارات!
youtube/ The Verge
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ذكر موقع "Engadget" أن شركة فورد قامت بتسجيل براءة اختراع غير مسبوقة لقيادة سياراتها عن طريق الهاتف المحمول.

وتعتمد الطريقة الجديدة على تطبيق موجود في الهاتف المحمول، يمكّن مالك السيارة من التحكم بتوجيه مركبته بتحريك الهاتف يمينا أو يسارا، أي كما هو الحال تماما في بعض ألعاب الفيديو الموجودة في الهواتف.

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كما سيمكن هذا التطبيق سائق المركبة من التحكم بسرعة السيارة. وعن طريق شاشة الهاتف، سيتمكن من متابعة مؤشرات السرعة ودوران المحرك والعديد من المؤشرات التي تظهرها عدادات السيارات عادة.

من جانبها، أوضحت فورد أن هذه الميزات لن تظهر في سياراتها قبل أن تحصل على التراخيص اللازمة لاختبار عملها بشكل فعلي على المركبات، والتأكد من سلامتها على قائدي المركبات والركاب وحركة السير بشكل عام.

المصدر: لايف. رو

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