بالصور.. سيارة محمد علي كلاي الخاصة تباع في مزاد علني ببلجيكا

بيعت سيارة من طراز رولز رويس الخاصة بالملاكم الأكثر شهرة في العالم محمد علي كلاي في مزاد علني في بلجيكا يوم 5 أكتوبر.

واشترى البطل العالمي في الوقت الذي كان يعرف فيه باسم "كاسيوس كلاي"، سيارة من موديل رولز رويس سيلفر شادو المكشوفة عام 1970، بحوالي 16 ألف دولار.

وتملّك كلاي السيارة فى العام ذاته الذي استعاد فيه رخصته للملاكمة، حيث تم تعليق الترخيص وقتها وتجريده من ألقابه في عام 1966 بسبب رفضه الالتحاق بالقوات المسلحة أثناء حرب فيتنام.

وقدرت قيمة السيارة ما بين 46 إلى 70 ألف دولار قبل المزاد، إلا أن سعر البيع بلغ 132250 يورو (152375 دولار أمريكي)

ونشر موقع www.bonhams.com صورا وتفاصيل أكثر حول السيارة.

وكان معروف عن محمد علي كلاي عشقة لسيارات رولز رويس حيث كان يمتلك أكثر من سيارة من هذا النوع.

المصدر: www.bonhams.com