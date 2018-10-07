ليكزس تطلق "RC" الجديدة كليا

استعرضت لكزس في معرض باريس الأخير للسيارات نموذجها المعدل الجديد من مركبات "RC" الرياضية الفاخرة.

وتميز هذا النموذج بهيكل انسيابي وشبك أمامي عريض تزين جوانبه مصابيح وفتحات هوائية تعكس الطابع الرياضي للسيارة.

كما جاءت قمرة السيارة بمقاعد رياضية وتصميم مميز لواجهة القيادة، تزينه ساعة كلاسيكية كما سيارات مرسيدس الفاخرة، بالإضافة إلى شاشتين تعملان باللمس، واحدة في منتصف الواجهة، وأخرى أمام المقود.

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وزودت هذه المركبة بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 245 حصانا، وأنظمة توفير للوقود أثناء التوقف، بالإضافة إلى أنظمة تعليق ومكابح رياضية.

المصدر: فيستي