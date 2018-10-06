هوندا تدخل عالم السيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع جنرال موتورز

تنوي شركة هوندا ضخ 2.75 مليار دولار لشراء حصص في شركة جنرال موتورز الأمريكية (GM) لصناعة السيارات، وذلك بغرض توحيد الجهود لتطوير سيارات ذاتية القيادة.

وتهدف الشركة من قرارها إلى تطوير سيارة تجارية ذاتية القيادة، تنتج على نطاق واسع حول العالم. كما يرى خبراء أن هوندا تتحالف مع GM دون غيرها، بسبب خبرتها الكبيرة الرائدة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وبالرغم من التطور الكبير الذي تشهده هذه التكنولوجيا عالميا، إلا أن المخاوف حول سلامة استخدام السيارات ذاتية القيادة لم تتبدد بعد، وخاصة بعد إيقاف أوبر لهذه السيارات، بعيد الحادث المميت الذي تعرضت له إحداها، في شهر مارس الماضي.

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لكن في الوقت نفسه، تراهن GM Cruise (التابعة لـ GM والمتخصصة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة)، على أن هذه السيارات واعدة وبإمكانها القيادة ورؤية الطريق بشكل أفضل من البشر.

وفي سياق متصل، وقع Softbank في اليابان، اتفاقية شراكة عملاقة مع شركة تويوتا، تشمل أيضا العمل على تطوير سيارات ذاتية القيادة ووضعها في خطوط الإنتاج.

المصدر: BBC News