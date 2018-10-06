بيجو تطرح "504" الجديدة كليا (فيديو)

استعرضت بيجو خلال معرض "باريس-2018" للسيارات مشروع سيارة جديدة ستكون النموذج الأحدث من مركبات "504" الأسطورية.

وجاءت هذه المركبة بتصميم رياضي شبيه بتصاميم سيارات "دودج تشارجر"، وهيكل بطول 4 أمتار و65 سم، وعجلات مميزة من الكروم وألياف الكربون المتينة.

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أما من الداخل، فأتت هذه السيارة بقمرة مريحة تزينها عناصر من الخشب والكروم، وفيها واجهة مزودة بعجلة قيادة رياضية، وشاشات على طول الواجهة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحرك هجين بعزم 460 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.

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المصدر: فيستي