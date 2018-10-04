افتتاح معرض باريس للسيارات 2018

شهدت العاصمة الفرنسية افتتاح معرض "باريس 2018 للسيارات"، يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، وسط حضور كبير للزوار من مختلف بلدان العالم.

وتشارك في هذا المعرض الذي يمتد ما بين 4 و14 أكتوبر 2018، أهم شركات تصنيع السيارات العالمية كـ بي إم دبليو ومرسيدس ورينو وهيونداي وبيجو وبورش وتويوتا وأودي.

visualrian.ru/irina kalashnikva

ومن أهم السيارات التي سيراها زوار المعرض هذا العام، سيارة "e-tron" من أودي، ونموذج "504" الأحدث من بيجو، و"سيارة المستقبل" الكهربائية ذاتية القيادة من رينو.

visualrian.ru/irina kalashnikva

كما ستستعرض فيراري سيارتها "Monza" المفترض أن تصبح أسرع سيارة في العالم، أما تويوتا فستطرح أحدث نماذج "camery" و"corolla"، بينما ستتألق سكودا بنموذج "RS" المعدل من سيارات "كودياك".

visualrian.ru/irina kalashnikva

أما مرسيدس فستطرح للجمهور أحدث نماذجها من سيارات "GLE" رباعية الدفع الفاخرة، وكذلك ليكزس التي ستكشف عن سيارة "RC300h" الرياضية.

المصدر: وكالات