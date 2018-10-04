الكشف عن أغلى سيارة رولز رويس مصفحة!

كشفت شركة "Klassen" الألمانية المتخصصة بتعديل السيارات، عن مشروع سيارة رولز رويس فاخرة مصفحة تعمل على تطويرها.

وعدّلت هذه المركبة التي سيبلغ ثمنها 2.5 مليون دولار، من سيارة "Rolls-Royce Cullinan" الفاخرة، ليصبح طولها 6357 ملم، بدلا من 5341 ملم.

واستدعت زيادة طول السيارة، زيادة المسافة بين محوري العجلات لتصبح 4311 ملم، بدلا من 3295 عما كانت عليه في "Cullinan" التقليدية.

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والأهم من ذلك، هو أن السيارة أتت بنظام دفع رباعي، ومحرك جبار، ونظام حماية من الرصاص والشظايا، مطور على أساس الدرجة السابعة من نظم الحماية في السيارات المصفحة.

المصدر: فيستي