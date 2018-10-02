أودي تكشف عن أصغر سياراتها الكروس الرياضية

استعرضت أودي مؤخرا التصميم النهائي لسيارة "SQ2" الكروس أوفر الرياضية المنتظرة.

ومن المفترض أن تأتي هذه السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 300 حصان، قادر على الوصول بها إلى سرعة 300 كلم/ساعة، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4 ثوان تقريبا.

كما ستزود هذه السيارة بأنظمة تعليق رياضية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، بالإضافة إلى عجلات رياضية بمقاس 19 إنشا، مزودة بفرامل قرصية 340 ملم على العجلتين الأماميتين، و310 على العجلتين الخلفيتين.

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ومن المقرر أن تظهر هذه المركبة في معرض باريس للسيارات الذي سيعقد، في أكتوبر الجاري، لتطرح بعدها في أوروبا وروسيا أواخر هذا العام.

المصدر: فيستي