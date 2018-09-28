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"ديزل غيت" تهدد بفصل مدير شركة "أودي" للسيارات

عالم السيارات

Globallookpress FrankHoermann/SVEN SIMON
رئيس مجلس إدارة شركة "أودي" لصناعة السيارات/ روبرت شتادلر
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من المحتمل أن تقوم شركة "أودي" التي تتبع مجموعة "فولكس فاغن" لصناعة السيارات بفصل مدير شركة "أودي"، روبرت شتادلر، من منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة.

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وجاءت هذه المعلومات نقلا عن مصدر قريب من مجلس إدارة الشركة، ونشرتها جريدة تاغيس شبيل الألمانية، وذلك على خلفية القبض على شتادلر، في يونيو الماضي، في إطار التحقيق بفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات محركات الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يسمى بفضيحة "ديزل غيت".

وكانت الشركة قد عينت رئيس قسم الدعاية والمبيعات، برام شوت، قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عقب طلب شتادلر تنحيته عن منصبه بمحض إرادته.

المصدر: إنترفاكس

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