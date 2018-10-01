Brabus تستعرض أسرع سيارات مرسيدس من الفئة "G"

استعرضت "Brabus" المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس نموذجا فائق القوة من مركبات "G" رباعية الدفع.

وأتت المركبة الجديدة بهيكل "Gelandewagen" التقليدي، مع تعديلات شملت شكل الشبك الأمامي، ومصابيح الضباب، وإضافة جناح هوائي من الخلف لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

أما من الداخل، فتزينت القمرة بمقاعد فاخرة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، نقشت عليها علامة Brabus التجارية، وأبواب وواجهة قيادة تداخل فيها الكروم مع البلاستيك بصورة غاية في الأناقة والفخامة.

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والأهم في هذه السيارة التي تزن طنين ونصف، هو محركها الجبار بـ 8 أسطوانات وسعة 4.0 لترات وعزم 700 حصان، القادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.3 ثانية فقط.

المصدر: لايف. رو