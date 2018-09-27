Geely تطرح سيارتها الطائرة قريبا

أعلنت شركة "Terrafugia" المملوكة من Geely الصينية أنها ستبدأ في أكتوبر المقبل بتجميع سياراتها الطائرة.

وتتمتع مركبة "TF-X" بتصميم مميز، فهي قادرة على التنقل على الأرض كسيارة عادية تتسع لشخصين، ومؤهلة للطيران والإقلاع بشكل عمودي كالمروحيات.

وتأتي هذه المركبة الفريدة بمحركات هجينة بقوة 300 حصان تعمل بالبنزين والكهرباء، وزوجين من المراوح على جانب الهيكل للإقلاع العمودي، ومروحة مثبتة من الخلف للدفع والتوجيه.

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ومن المفترض أن يعرض أول نموذج من هذه السيارة الطائرة عام 2019، وفي حال نجاحها في الاختبارات، ستطرح للبيع عام 2023.

المصدر: إنترفاكس