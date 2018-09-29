روسيا تستقبل أحدث سيارات بنتلي الفاخرة

أعلن وكلاء بنتلي في موسكو عن بدء استقبال الطلبات لشراء سيارات "Continental GT" الرياضية الفاخرة.

ومن المفترض أن تأتي هذه السيارات بتصميم مميز يعكس روح بنتلي من خلال شكل الواجهة الأمامية العريضة المزينة بمصابيح دائرية.

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أما مقصورة المركبة من الداخل، فتتميز بالفخامة والعصرية، وعناصر الخشب المميزة التي تتداخل مع الجلد الأبيض والأسود الذي يكسو المقاعد والأبواب. كما ستزود بواجهة قيادة أنيقة ملحقة بشاشتين تعملان باللمس، واحدة في المنتصف بمقاس 12.3 بوصة، وأخرى مقابل السائق مباشرة.

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وستزود "Continental GT" بمحركات جبارة بست أسطوانات، وعزم 635 حصانا، ستعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في غضون 3.7 ثانية فقط، ويمكنها الوصول بالمركبة لسرعة 333 كلم/ ساعة.

المصدر: فيستي